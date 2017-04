Portsmouth West graduation

The Portsmouth West High School Class of 2017 graduation ceremony will take place May 28, at 2:30 p.m. in the high school gymnasium.

The 2017 Valedictorian is Thomas Hoggard. The 2017 Salutatorian is Terra Butcher.

Graduates include: Makayla Leeann Baker, Kaitlyn Denise Bell, Kasey Rae Benner, William Douglas Bentley, Olivia Ann Berry, Dalton Mackenzie Billetter, Austin Tyler Blair, Amber Bledsoe, Paul Buster Boggs, Josie Marie Book, Alissa Paige Boyd, Dawson Kyle Bright, Madison Jo Brown, Terra Nicolle Butcher, Emily Brooke Cantrell, Hannah Ashalan Carter, Derrek C. Carver, Kevin Brent Carver, Taylor Lynn Carver, Alexis Paige Caudill, Ryan Scott Caudill, Nathan Daniel Chandler, Jordan Cline-Hood, Brandon Scott Coburn, Trenton Dean Cole, Kayleigh Lynn Coleman, Collin Matthew Colley, Katelyn Brooke Conklin, Stephen Kyle Cunningham.

Bailey M. Davis, Christian Melchezidek Eugene Dillow, Hannah Renee Dixon, Jesse Michael Doyle, Hunter Edward Dunham, William Edward Durham, Jr., Eli Zachary Eaton, Gracie Isabella Evans, Julia Marie Evertsy, Brooklyn Nicole Fields, Vanessa Lynn Flanery, Jeremiah John Allen Flannery, Hailey Nicole Greer, Shaniah Lorin Hamilton, Shantiera Kayleen Fay Harmon, Zachery Darcell Robert Haynes, Thomas Virgil Hoggard, Jr., Kayleigh Alexandra Holland, Nickelos Tracy Moraleja Hoover, Devyn Joseph Houchin, Lindsey Morgan Howard, Morgan Trace Howell.

Christopher David Ingles, Nyriah LeAnn James, Earnest Charles Jenkins, Tiffany Kay Jenkins, Joseph Wayne Kinnison, Evan Chase Lamblin, Destiny LeeAnn Layne, Corey Milton Lepore, Ciera Paige Lester, Ariel Lanae Lewis, Domenick Mikale Lewis, Adam Eugene Lucas, Jonathan Keath Maynard, Jacob Andrew McCoy, Nathaniel Price Reed McGinnis, Andrew Ray McGraw, Ally McNeil, Roger K. McNutt, Jr., Chase Alexander Meadows, Kyle Austin Middleton, Seth W. Miller, Kasey Dawn Morris, Alva Lee Patrick, Todd Andrew Porter, Cortney Nicole Powell, James Lee Ramey, Wesley Morgan Robinson, Caitlin Nicole Russell, Desiree Jacklyn Louise Sadler, Vaughn Salisbury, Destiny Schiltz, Kaitlyn Noelle Shugert, Andrew Christopher Shupert, Haley Noel Sissel, Austin Thomas Spriggs, Hunter Lee Staggs, Jonathan Lee Stambaugh, Kaitlin Bethany Stamper, Haley Dawn Stapleton, Katherine Mae Stapleton, Audrey Jane Stratton.

Emily Nikole Taylor, Haleigh Renee Throckmorton, Jordan Earl Tieman, Colton Gregory Tripp, Lauren Taylor Wellman, Madison Ann Williams, Zane Allen Witter, Katelyn Brooke York, Vitoria Nettie Zamora, Robin Mariah Zendejas.