Minford honor roll

Minford High School Honor Roll Third Nibe Weeks
All A grade 9 — Adam Cordle, Alyssa Coriell, Alex Cram, Elizabeth Heimbach, Brooke Jackson, Cheyenne Martin, Katelyn Rigsby, Kendall Riley, Bethany Simpson, Evan Wheeler, Josh Wiehle.
All A grade 10 — Jacob Alley, Mollyanna Grashel, Zac Hammond, Matthew Harris, Abraham Heimbach, Kelton Kelley, Luke Lindamood, Whitney McBee, Caleb Miller, Adriel Parker, Jenna Powell, Reid Shultz, Mackenzie Wright, Mason Yeagle.
All A grade 11 — Logan Boston, Eli Cordle, Sarah Cunningham, Nathan Dever, Ryan Higbee, Layken Phillips, Alexandra Puckett, Emily Summers, Sarah Tolliver.
All A grade 12 — Blaine Bradford, Trace Conley, Tanner Gampp, Madison Howell, John Lykins, Katelyn Martin, Jacob McCaleb, Camron McCleese, Tyler McCormick, Nathan Murta, Abigail Pennington, Kyleigh Phillips, Mary Pica, Victoria Reffit, Arrick Riffe, Simon Thoroughman, Hanna VanHoose.
A grade 9 — Briana Arnett, Sarah Bender, Brayden Davis, Isaac Dever, Kenny Dickson, Riley Estep, Jasmine Fulk, Haley Hobson, Cassidy LeBrun, Faith Malone, Nathan McCormick, Brynn Monroe, Dakota Phillips, Madison Slusher, Megan Summers, Hannah Tolle, Austin Turner, Levi Warren, Makenzie Watters, Ty Wiget, Brittani Wolfenbarker.
A grade 10 —Shelby Blackburn, Ashley Blankenship, Laken Boston, Robert Burke, Collin Coriell, Talen Coriell, Cameron Dalton, Jodi Hannah, Courtney Holsinger, Deanna Hoover, Michael Patrick, Caitlyn Puckett, Zach Scott, Emily Shoemaker, Ethan Slusher, Ethan Stone, Teighlor Suggs, Hannah Thacker, Bryce Veach, Chase Workman, Brittney Zimmerman.
A grade 11 — Heather Adkins, Elijah Craft, Erin Daniels, Katie Dyer, Hunter Gampp, Sarah Goddard, Zach Higbee, Breanna Justice, Emily Knight, Sofia Migliorati, Samantha Pitts, Marissa Risner, Carissa Shaffer, Cheyenne Shirley, Kara Smith, Courtney Stanley, Belen Torres, Zoey Vaughn, Marissa Watters.
A grade 12 — Megan Amato, Caleb Coleman, Emi Jo Hammond, Airiel Kingery, Try McSweeney, Shaynne Meadows, Lakin Smith, Addy Sowards, Baleigh Sparks, Alissa Turner, Bethany Wessel.
B grade 9 — Jenna Bobst, Ali Brumfield, Tamara Burchett, Payton Call, Hunter Davis, Katie Fisher, Alissa Garrett, Hannah Ginn, Natalie Lykins, Skylar Niner-Carver, Linus Rudmann, Cameron Spencer, Nathan Stanley, Ryan Waddell, Makayla Watters, Kyleigh Williams, Elise Wrage.
B grade 10 — Melissa Adams, Lynnzee Aeh, Abbigail Blevins, Molly Downey, Anna Estep, Laura Grigson, Brandon Haas, Shyann Hamilton, James Henson, Emily Hinson, Parker Jacobs, Anessia Kiser, Kiersten Lambert, Charlee Lawson, Cody Lockwood, Alaina McKnight, Payton Middaugh, Clell Morgan, Alanna Perkins, Taylor Phillips.
B grade 11 — Kaysea Adams, Trevor Bear, Isaac Bocook, Jordan Bowen, Payton Davis, Zoe Doll, Coey DJackson, Caleb Dunham, Paige Howard, Sydney Jenkins, Jalen Jordan, Aspen Lambert, Devin Miller, Cash Perkins, Zeb Simpson, Sydney Tackett.
B grade 12 — Lorene Buffington, Landon Caudill, Aura Chaney, Tyler Compton, Taylor Cossin, Wayne Gilmer, Brayden Hall, Jacob Harr, Ashton Knight, Camrie Marcum, Tessa Mills, Skylar Minzelli, Leanna Morgan, Josh Muck, Courtney Pollard, Trenton Ratliff, Mark Turner, Bradyn VanHoose.