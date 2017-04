South Webster honor roll

Bloom Vernon Third Nine Weeks Honor Roll

All A Sixth Grade – Samuel Allard, Connor Bender, Nicholas Boggs, Destiny Burk, Riley Burnett, Jonah Fraley, Emily Graff, Lauren Martin, Madie Mays, Olivia Montavon, Kennedy Murphy, Ali Newman, Zander Rawlins, Riley Raynard, Hannah Richards, Gabe Roof, Aubrey Skiver Fifth Grade – Grace Baker, Alyssa Belford, Bella Claxon, Stacy Horner, Breanna Howard, Chole Nix, Hunter Slack, Maryn Smith, Trevor Sparks, Skylar Zimmerman Fourth Grade – Dru Hall, Marley Kreischer, Kaitlyn Miller, Makayla Raynard, Alyssa Yates Second Grade Cole Bennett, Lewis Claxon, Samantha Crockett, Becca Ferrell, Timothy Garinger, Kaylea Hightower, Conner Lore, Liam Osborne, Nevaeh Richmond, Breana Rollins, Eden Smith, Adriana Snyder, Billy Yazell First Grade –Lyla Cook, Xander Piguet, Kylie Rawlins, Aiden Skiver, Kelsey Spradlin, Marcus Traylor.

A and B Sixth Grade – Natalie Adkins, Kenzie Call, Ari-Beth Conley, Sara Cornell, Madison Davis, Olivia Deems, James Hamblin, Brant Horner, Rylee Houston, Kaden Johnson, Kaylee Johnston, Ciara Jones, Jaylynn Jones, Kaitlyn Kessinger, Madi Lange, Jaren Lower, Dakota McClintic, Haleigh Sharp, Cody Smith, Jeremiah Smith, Aidan Snyder, Peyton Stamper, Abby Stone, Chloe Wright, Josiah Wright, Kerith Wright, Payne Zempter Fifth Grade – Connor Brown, Daylon Brown, Kiley Cole, Savannah Davis, Jacob Eichenlaub, Rylen Hamblin, Casey Horr, Gavin Howell , Jayden Johnson, Jessi Johnson, Ashton Lancaster, Connor Long, Kody Mantle, Oksana McWharter, Payton McWharter, Ava Messer, Breanna Potters, Lindsey Reese, Kaydance Rhoads, Alexis Smith, Brandon Winston Fourth Grade – Cailee Blevins, Gavin Caldwell, Trenton Ferrell, Hannah Garinger, Sadie Mershon, Sophie Mershon, Alyssa Murphy, Dawson Ramey, Brea Shupert, Avery Skiver, Bethany Smith Second Grade – Grayson Bouts, Jerimiah Caldwell, Lilly Carver, Gabe Collins, Peyton Craig, Erica Davis, Katy Hammonds, Makayla Lewis, Leia Lynn, Chase McGlone, Lana McGlone, Piper McMullen, Aubrey Mershon, Breanna Mollett, Mollie Morrissette, Chandler Pierce, Lafe Potters, Lexi Rawlins, Maddy Riffe, , Danny Shepherd, William Tilley, Braxton Vicars, Hannah Whitt, Sammie Yates, First Grade – Anny Bailey, Brayden Barnard, Garrett Bennett, Zoey Brown, Caydon Carver, Chloe Horner, Gabe Knapp, Chloe Milligan, Carlee Moore, Keesha Morrison, Kaden Perkins, Kade Queen, Myli Semones, Holden Slaughter, Rheis Vicars, Jace White, Gabriel Willis, Jadyn Young.

This year the third grade is receiving “Standards Based” report cards. They are not receiving letter grades. The following third graders have met all standards for the sthird grading period: Benaiah Andrews, Payton Arthur, Hunter Barnard, Caleigh Benner, Cohen Bennett, Shannon Blevins, Brigham Burton, Andrew Campbell, Addison Claxon, Carson Corriell, Shane Cunningham, Jonathan England, Tyler England, Kenneth Hammonds, Kinley Horner, Seth Hughes, Caden Johnson, Taylor Jordan, Sidney Keslar, Laiken Lancaster, Zachary Litteral, Clayton Lore, Maryjo Mallory, Brycin McClintic, Carson McClintic, Brailon McFann, Jacob McGraw, Dawson Montavon, Samuel Murphy, Savannia O’Connor, Jared Phelps, Claire Phipps, Brayden Queen, Malakhi Rozell, Maeve Smith, Heaven Stacey, Beau Stephens, Emma Stone, Lily Watts.

Scioto County Career Technical Center South Webster Honor Roll

All A Seniors – Zachary Barnett, Bethany Deems, Cheyenne Evans, Chris McKnight, Michael Richmond, Chantel Yates A Average Seniors – Justin Fitzgerald, Jordan Langley, Curtis McCormick, Christian McCune Juniors – Hannah Cole.

B Average Seniors – Haleigh Buckler, Travis Ferrell, Jamie Fraley, Bradley Gee, Melanie Grant, Alyssa Sadler, Mikayla Smith, Britney Stone Juniors – Dylan Blackburn, Brittany Bowen, Maddison Brown, Bryan Dotson, Jonathan Henry, Hunter Holloway, Sarah Lore, Zachary McCleese, Kaylynn McCormick, Alli Rawlins, Hunter Smith, Faith Wicker.

All A’s – Seniors –Mikaylah Belford, Drew Dutiel, Caitlyn Hanes, Sydney McCoy Juniors – Ellie Johnson, Grace Raison, Ryan Ramey, Parker Williams Sophomores – Katlyn Britton, Karli Montgomery, Kelsi Montgomery, Taylor Rawlins, Emily Sessor, Brianna Smith, Hannah Spergin Freshmen – Shelby Cornell, Baylee Cox, Lindsey Leadingham, Braden Martin Eighth – Abram Baldridge, Briana Collins, Rylee Hagen, Maecee Johnson, Haley E. Williams Seventh – Brooklyn Blanton, Bri Claxon, Jia Claxon, Kaden Crites, Emilie Dixon, Kelsey Fitzgerald, Faith Maloney.

A/B – Seniors – Hunter Bennington, Alek Blevins, Caleb Millar, Katelin Russell, Brooklyn Sullivan, Kayla Woodring Juniors – Michael Arnett, Tori Canter Sophomores – Michael Andrews, Adrianna Blanton, Lakin Brown, Samuel Holstein, Bobbi Johnson, Baylee Martin, Kaylea McCleese, Macee Montgomery, Zach Nagel, Jaiden Nibert, Liz Rockwell, Jacob Ruth, Talia Scott, Justin Stone, Megan Varney Freshmen – Ethan Bloomfield, Madison Coriell, Aleigha Jenkins, Hannah Marshall, Katie McCoy, Amber Moore, Mallory Mullins, Nichole Ruggles, Tony Salzbrun, Addie Smith, Nick Smith, Rose Stephens Eighth – Aidan Andrews, Emma Bailey, Kendall Bender, Emily Frazier, Johnna Hamblin, Josh Hammond, Gavin Hanley, Skyler Holbrook, Leighvi Houston, Billy Jones, Audrey Litteral, Wyatt Maddox, Delaney Martin, Jenna Mays, Caitlyn McNeal, Gwen Messer, Bo Puckett, Elizabeth Shupert, Stephen Smith, JJ Truitt, Tanner Voiers, Joshua Webb, Seventh – Jacob Arnett, Gavin Baker, Elijah Blake, Brady Blizzard, Devin Burk, Graci Claxon, Caden Conley, Riley Cook, Dayvien Evans, Rease Hall, Sammy Howard, Sophie Knight, Kylie Lore, Colin Marshall, Fiona McKee, Rylee McGraw, Madison Richardson, Hannah Smith, Santana Turvey, Trae Zimmerman.