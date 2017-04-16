Minford honor roll

Minford Third Nine Weeks Honor Roll 2016-17
A Honor Roll Grade 4 — Sophia Arnett, Kaylynn Carter, Mackenzie Coriell, Madison Coriell, Tatum Coriell, Ella Estep, Kaden Hadsell, Myles Montgomery, Maggie Risner, Karleigh Sherman, Jackson Shoemaker, Hannah Stockham, Emily Trapp,
A Honor Roll Grade 5 — Rylie Banks, Grace Bennett, Mason Book, Landon Boston, Delaney Bowen, Meredith Byrd, Kendall Carver, Kallie Childers, Tad Coriell, Emily Cram, Carson Cronin, Karsyn Davis, Kynedi Davis, Hannah Dengel, Sadie Hatfield, Tyler Henthorn, Miranda Johnson, John Keller, Xander Knore, Claire Livingston, Drew Livingston, Addison Lute, Harley Lute, Allison McCray, Laryn McGuire, Walker McHenry, Cali Miller, Olivia New, Jeffrey Pica, Girlie Reed, Troy Rhodes, Collin Rice, Kailey Shaffer, Sophia Shepherd, Mya Shonkwiler, Colton Slusher, Aaron Smith, Katie Strickland, Cameron Thacker, Carly Thoroughman, Sam Tieman, Sean Vaughn, Madeline Veach, Abigail Weaver, Grant, Wheeler, Kate Wiseman
A Honor Roll Grade 6 — James Adams, Juniper Allen, Mychal Brisker-Cron, Annie Coriell, Isabella Fitch, Lucy Grashel, Blake Hammond, Paige Martin, Hannah McCormick, Luke Oakes, Nevaeh Porter, Luke Rader, Sarah Roberson, Barrett VanSickle
A Honor Roll Grade 7 — Kerrigan Carver, Laiken Combs, Haley Conklin, Kaden Kelley, Reece Lauder, Lorelei Martin, Elizabeth McClung, Alaina McRoberts, Caleigh Miller, Zane Miller, Mya Monroe, Braylee Moore, Kourtney Sherman, Caleb Stockham, Marissa Trowbridge, Gracie Turner, Trenton Zimmerman
A Honor Roll Grade 8 — Colin Bennington, Autumn Cooper, Ally Coriell, Ethan Crabtree, McKenna Higbee, Megan Johnson, Skyler Knore, Matthew Koverman, Annie Lawson, Abigail McKinney, Johnathan Miller, Haley Mittler, Brianna Moore, Kennedy Prater, Katie Rice, Matthew Risner, Seth Simpson, Micah Thacker, Caden Thornberry, Elijah Vogelsong-Lewis, Samuel Wiehle, Zoe Wiget, Macy Wright
A-B Honor Roll Grade 4 — Pierce Banks, Amelia Belford, Ryland Bobst, Savannah Cantrell, Keira Cart, Cobe Charles, Lexi Conkel, Ethan Cordle, Allison Crank, Ava Cronin, Parker Daniels, Gavin Downey, Zachary Fleenor, Sidney Jones, Marissa Justice, Bennett Kayser, Tysen Kingery, Deven Lambes-Tatro, Cheyanne Mattox, Liliana McHenry, Alexis Pendleton, Jacquelyn Pendleton, Marlee Pendleton, Kade Preston-Glockner, Alex Reeder, Carter Runyon, Mollyann Runyon, Aidan Slusher, Tyler Slusher, Ambreea Sowards, Ethan Swick
A-B Honor Roll Grade 5 — Annabelle Ball, Sadie Bear, Brodyn Bender, Owen Blaine, Andrew Chaney, Emily Conn, Hannah Dunlap, Isabella Elliott, Chase Fisher, Andrea Gampp, Kamal Giri, Brady Haas, Savannah Hall, Lucas Herdman, Jared Ison, Jessica Ison, Kyle Laxton, Avery Leach, Savannah Martin, Heaven Mattingly, Alexa McGrail, Allie Morrison, Isaac Porter, Anakin Ross, Anjalonna Ruggles, Kohen Runyon, Randall Schreick, Blake Skeens, Deagan Thacker, Logan Twinam, Cole White
A-B Honor Roll Grade 6 — Addyson Akers, Skylar Allen, Emma Anderson, Katherine Ball, Brayden Barker, Annabel Belford, Cole Borland, Ethan Boyes, Dylan Brooks, Jeffery Chinn, Cole Crank, Lauren Entler, Kylie Johnson, Matthew Justice, Mason Kline, Haley Knore, Bradley Lore, Mackenzie McKinney, Sydney Mougey, Brody Pack, Hunter Pendleton, Autumn Picklesimer, Brayden Webb, Bailey White
A-B Honor Roll Grade 7 — Branson Alley, Rilyn Ashley, Jacob Blackburn, Noah Blaine, Jadan Book, Levi Coriell, Gage Dengel, Sammi Jo Gampp, Hayden Henthorn, Emma Horsley, Brooklyn Jarrell, Nathaniel Knight, Garrett Koverman, Jacob Lewis, Devin Parker, Katie Pitts, Macy Puckett, Racheal Ray, Isabella Reffit, Joseph Thornsberry, Zoe Warren
A-B Honor Roll Grade 8 — Ben Adkins, Zeb Allen, Caden Banks, Andrea Blevins, Emma Blevins, Aaron Bocook, Laura Bone, Dutch Byrd, Jesse Cantrell, Nolan Caudill, Abigail Cutlip, Kara Dillon, Shane Dixon, Kiana Downey, Emma Fleenor, Jill Fyffe, Glenna Gilliland, Sawyer Grashel, Hannah Kline, Mackenzie Koverman, Christian McCallister, Kara McCray, Brookelyn Monroe, Ethan Morris, Kelsi Pennington, Caitlyn Rumfield, Livi Shonkwiler, Andrew Skaggs, Elijaa Stidham, Olivia Tackett, Ezra Veach, Makayla Wheeler, Caleb Yuhas